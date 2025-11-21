تجاوزات قائم کرنے پر 11دوکاندار گرفتار ،مقدمات درج
ڈسکہ (نمائندہ دنیا)مختلف مقامات پر تجاوزا ت قائم کرنے پر11دوکاندار گرفتارکرلئے گئے ۔ستراہ کے قمرزمان نے ویلڈنگ شاپ کے باہر سامان، ارشاد خاں نے سڑک پر سبز چائے ،قدرت اﷲ نے ڈرائی فروٹ کاسٹال ،بابر کریم نے جوس کارنر ، میانوالی کے عظمت خاں نے ڈرائی فروٹ کا سٹال لگارکھاتھا،میانوالی بنگلہ کے عدنان نے ناشتہ پوائنٹ ،شہبازنے ہوٹل کے باہر سامان ،شعیب نے پان شاپ کے باہر سامان ،سہیل نے ناشتہ پوائنٹ لگارکھا تھا، سرانوالی کے مہد نے جنرل سٹور کا سامان اوصفدر نے ٹرنک ہاؤس کا سامان سڑک پر لگارکھاتھا۔
