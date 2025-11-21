صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس ایپ سے چیکنگ،دو مسروقہ کاریں ، 12موٹر سائیکل برآمد

  • گوجرانوالہ
پولیس ایپ سے چیکنگ،دو مسروقہ کاریں ، 12موٹر سائیکل برآمد

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ریجن نے 24گھنٹے میں ملزموں کیخلاف 56مقدمات درج کروائے ،جدید پولیس ایپ کے ذریعے 12530افراد اور 22892 گاڑیوں کو چیک کیا، دوران چیکنگ ایک اشتہاری اور عدالتی مفرور گرفتار جبکہ 2مسروقہ کاریں ، 12 موٹر سائیکل اورناجائز اسلحہ ہولڈرز سے 2پستول اور گولیاں برآمد کیں ۔

 دورانِ سفر مشکلات کے شکار 460مسافروں کو مدد و رہنمائی فراہم کی۔منشیات سپلائر سے 5لٹر شراب برآمد ،مسافر گاڑیوں میں ایل پی جی سلنڈرز کے استعمال پر 12مقدمات درج اورٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 4133 گاڑیوں کے چالان کیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ترقیاتی منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ، 171 سکیمیں ناقص قرار، 149 سکیموں میں نمایاں خامیاں

ایف ڈی اے سٹی میں ڈویژنل ماڈل کالج کے سب کیمپس کا افتتاح

ڈسپوزل سٹیشنز کی پمپنگ مشینری اپ گریڈ ہو گی: ایم ڈی واسا

شہر بھر کی گرین بیلٹس میں پلانٹیشن کرنے کا حکم

جھنگ:اربن پلانٹیشن مہم کے تحت شہر میں پودے لگائے گئے

چنیوٹ:انتظامیہ پروفارمنس انڈیکیٹرز کی تکمیل کیلئے سرگرم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ