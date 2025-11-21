پولیس ایپ سے چیکنگ،دو مسروقہ کاریں ، 12موٹر سائیکل برآمد
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ریجن نے 24گھنٹے میں ملزموں کیخلاف 56مقدمات درج کروائے ،جدید پولیس ایپ کے ذریعے 12530افراد اور 22892 گاڑیوں کو چیک کیا، دوران چیکنگ ایک اشتہاری اور عدالتی مفرور گرفتار جبکہ 2مسروقہ کاریں ، 12 موٹر سائیکل اورناجائز اسلحہ ہولڈرز سے 2پستول اور گولیاں برآمد کیں ۔
دورانِ سفر مشکلات کے شکار 460مسافروں کو مدد و رہنمائی فراہم کی۔منشیات سپلائر سے 5لٹر شراب برآمد ،مسافر گاڑیوں میں ایل پی جی سلنڈرز کے استعمال پر 12مقدمات درج اورٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 4133 گاڑیوں کے چالان کیے گئے ۔