  • گوجرانوالہ
اجتماع کے پوسٹرز، بینرز اتارناغیر جمہوری :حمید الدین

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)جماعت اسلامی کے سینئر رہنما حمید الدین اعوان نے گوجرانوالہ اور دیگر اضلاع میں حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جماعت اسلامی کے اجتماع عام کے پوسٹرز، بینرز اتارنے کی شدید مذمت کرتے کہا ہے کہ یہ کام غیر جمہوری ہے حکومت خود کو جمہوری کہتی ہے لیکن ہمارے اجتماع عام کی تصاویر اسکو برداشت نہیں ۔

جماعت اسلامی پرامن اور آئین کے دائرہ میں رہ کر کام کرنیوالی جماعت ہے ایسے ہتھکنڈوں سے مرعوب نہیں ہونگے ہمارا لاکھوں کا نقصان کیا گیا جسکے ازالہ کیلئے ہم انہیں عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے جماعت اسلامی کا اجتماع عام تبدیلی کا پیغام ثابت ہوگا ، نام نہاد حکمرانوں کے دن اب گنے چکے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن کی زیر قیادت عوام ضرور باہر نکلیں گے اور جلد پرامن انقلاب کی راہ ہموار کرینگے ۔انہوں نے کہا پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس میں غیر اسلامی اور غیر قانونی حرکات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہم ہر محاذ پر مقابلہ کرینگے ۔

