پولیس نے گمشدہ بچی کو بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کردیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )گمشدہ بچی کو بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کر دیاگیا۔ ایس ایچ او میاں عبدالرزاق تھانہ حاجی پورہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پیشہ ورانہ مہارت سے گمشدہ بچی ہیرا دختر نثار کو بحفاظت برآمد کر لیا۔بچی کا تعلق فتح گڑھ، ضلع سیالکوٹ سے ہے پولیس نے بچی کو ضروری کارروائی کے بعد والد کے سپرد کر دیا۔
