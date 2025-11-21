معیاری تعلیم کا فروغ اولین ترجیح :ڈپٹی کمشنر نوید احمد
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کے ہمراہ قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول کا دورہ کیا ۔
پرنسپل مریم مصطفے اور بورڈ آف گورنرز کے ممبران اقبال صدیق سدھو، شعیب شاہ، فاروق کھارا، امین منج اور شیخ مشتاق نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر نے سکول کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور طلباء کو فراہم کی جانیوالی سہولیات کا جائزہ لیا ۔ ڈپٹی کمشنر نے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کی جس میں سکول کو درپیش مسائل، جدید تعلیمی تقاضوں اور انتظامی امور پر غور کیا گیا انہوں نے تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کرتے کہا کہ معیاری تعلیم کا فروغ میری اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے حصول کیلئے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں بورڈ آف گورنرز کے ممبران نے ڈپٹی کمشنر کو کارکردگی کی بنیاد پر صوبہ بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی اور سکول کے مسائل کے حل میں خصوصی دلچسپی اور بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔