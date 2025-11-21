صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ای اوز ذمہ داری مو ثر طریقے سے ادا کریں:صبا اصغر

سیالکوٹ( ڈسٹرکٹ رپورٹ،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کی زیر صدارت ضلعی ایجوکیشن اتھارٹی اور اسسٹنٹ ایجوکیشن افسروں کا اجلاس ہوا، تعلیمی شعبے کی کارکردگی، سکول مانیٹرنگ اور جاری اصلاحاتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔

اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران کی کارکردگی کو KPIs کی بنیاد پر پرکھا گیا جبکہ غیر تسلی بخش کارکردگی کے حامل AEOs سے وضاحت طلب کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ اسکول وزٹس، تدریسی معیار، طلبہ کی حاضری اور سکول انتظامی امور میں بہتری کے لیے تمام افسر اپنی ذمہ داری مو ثر طریقے سے ادا کریں۔ صبا اصغر نے تمام AEOs اور ضلعی ایجوکیشن اتھارٹی کو ہدایت کی کہ اسکولوں کے سامنے زیبرا کراسنگ فوری طور پر بنوائی جائیں تاکہ بچوں کی حفاظت اور ٹریفک مینجمنٹ کو بہتر بنایا جا سکے ۔  

 

