جوڈیشل کمپلیکس میں تزئین و آرائش شدہ مسجد کا افتتاح
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرانوالہ عتیق الرحمن نے جوڈیشل کمپلیکس وزیرآبادمیں تزئین و آرائش شدہ مسجد کا افتتاح کیا۔
تقریب میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ظفر اقبال سیال،سید فہیم شاہد، ا سلم بلجھاتا،صدر بار چوہدری امتیاز خان،جنرل سیکرٹری مستعصم مالک طور، سول ججز بلالا افتخار،فضل الٰہی نول،راجہ علی رضا،رانا وحید ،احمد مجتبیٰ نور فاروقی ،شہزاد اسلم،گل نسرین ،نائب صدر بار ملک لقمان،جوائنٹ سیکرٹری فرزانہ کوثر،فنانس سیکرٹری سید افتخار حسین شاہ،لائبریری سیکرٹری حسن منیر،آڈیٹر راشد ارشد سمیت معزز اراکین بھی موجود تھے ۔ تقریب سے خطاب کرتے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عتیق الرحمٰن نے کہا کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، ان کو آباد کرنا اور انکی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور برکتوں کا سبب بنتا ہے ۔
جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تمام افراد کے لیے پُرسکون اور صاف ستھرا عبادت گاہ کا ہونا نہایت ضروری تھا کیونکہ مصروف عدالتی امور کے دوران نماز انسان کو روحانی سکون اور مضبوطی عطا کرتی ہے ۔ انہوں نے عدلیہ کی جانب سے مسجد کی بحالی کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے کہا کہ اس سے جوڈیشل کمپلیکس میں عبادت کے بہتر ماحول کو یقینی بنایا جا سکے گا۔