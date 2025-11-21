پنک وین خواتین کیلئے بڑی سہولت :سی ٹی او عائشہ بٹ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)چیف ٹریفک آفیسر گوجرانوالہ، عائشہ بٹ نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر گوجرانوالہ کی خواتین کے تحفظ کیلئے متعارف کرائی گئی پنک وین بہت بڑی سہولت ہے ۔یہ وین موبائل پولیس سٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کی حیثیت رکھتی ہے جو خاص طور پر خواتین کیلئے بنایا گیا ہے ۔
خواتین پنک وین کے ذریعے نا صرف اپنی شکایت کا اندراج اور ایف آئی آر درج کروا سکتی ہیں، بلکہ اس میں موجود لائسنس برانچ والی تمام سہولیات سے بھی مستفیدہوسکتی ہیں۔خواتین وین کے ذریعے اپنا لرنر لائسنس، ریگولر لائسنس‘انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس‘ ڈپلیکیٹ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتی ہیں اور لائسنس کو رینیو بھی کروا سکتی ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالہ میں تقریب میں کیا۔سی ٹی او نے مزید بتایا کہ پنک وین روزانہ مختلف یونیورسٹیوں، کالجز اور مارکیٹوں میں جاتی ہے جس میں خواتین پر مشتمل عملہ خواتین کو وین میں دستیاب سہولیات سے آگاہ کرتا ہے اور موقع پر ہی ڈرائیونگ لائسنس سہولیات مہیا بھی کرتا ہے ۔ اب اپنی شکایات درج کروانے یا ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کیلئے خواتین کو تھانے یا لائسنس برانچ جانے کی ضرورت نہیں۔یونیورسٹی میں موجود طالبات، اساتذہ اور انتظامیہ نے پنک وین سے استفادہ حاصل کیا اور حکومتی سہولیات کو سراہا۔