علی پورچٹھہ:منی پٹرول پمپس قائم ،گیس ریفلنگ عروج پر

  گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ:منی پٹرول پمپس قائم ،گیس ریفلنگ عروج پر

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پورچٹھہ اور گردونواح میں غیرقانونی منی پٹرول پمپس قائم ،گیس ریفلنگ بھی عروج پر۔ مبینہ منتھلی دیکر دھندہ جاری ہے ۔محلہ چراغ آباد، ریلوے روڈ، گوجرانوالہ روڈ، قادر آباد روڈ، محلہ اسلام آباد، محلہ حیدر آباد اور غفاری چوک،رسول نگر، جامکے چٹھہ، ورپال، کیلاسکے اور دیگر قصبات اس دھندے کی لپیٹ میں ہیں۔

یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں نوئیں والا چٹھہ میں منی پٹرول پمپ پر آتشزدگی پر 12 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں جبکہ انتظامیہ تا حال صرف رسمی کارروائی تک محدود اور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ آج تک کسی بڑے ملزم کو سزا نہیں ملی۔ نائب تحصیلدار خادم رسول چیمہ مبینہ مک مکا کے تحت سٹی میں اس کاروبار کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔اس بارے نائب تحصیلدار خادم رسول چیمہ نے رابطہ پر کہا منتھلی لینے اور دینے والے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ پچھلے ماہ بھی 4 مقدمات درج کروائے ہیں۔ شہریوں نے چیف سیکرٹری پنجاب اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مؤثر کارروائی کرکے اس دھندے کو ہمیشہ کیلئے ختم کیا جائے ۔

