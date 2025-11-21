پنجاب کالج وزیرآباد میں محفل نعت ، انعامات تقسیم
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب کالج وزیر آباد میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا جس میں طلباء نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ پنجاب کالج بوائز کیمپس میں محفل نعت میں طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی جبکہ کالج کے طلباء نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔
محفل کے مہمان خصوصی پرنسپل پنجاب کالج پروفیسر حافظ آصف عثمانی تھے جبکہ دیگر مہمانوں میں وائس پرنسپل پروفیسر عثمان علی اور پروفیسر عمیر منور اور کاشف محمود شامل تھے ۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حافظ آصف عثمانی نے کہا کہ ایسی محافل جن میں درودو سلام پڑھا جائے اور آقا دو جہاں کی مدح سرائی کی جائے وہ بڑی بابرکت اور باعث نجات محفلیں ہوتی ہیں پنجاب کالج میں بچوں کو دینی تعلیمات سے روشناس کروانے کے لیے ایسی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں نوجوان بھرپور ذوق و شوق سے شرکت کرتے ہیں۔بابرکت محفل میں بہترین نعت گوئی کرنے والے طلباء میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے ۔