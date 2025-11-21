ضلعی کمیٹی کی زمینوں پرقابضین کیخلاف کارروائیاں شروع
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)وزیراعلیٰ کی ہدایات پر قبضہ مافیا کیخلاف قائم ضلعی کمیٹی نے زمینوں پر غیر قانونی قابضین کے خلاف قانونی کاروائیاں شروع کر دیں ۔ شہریوں کی زمینیں ناجائز قابضین سے اصل مالکان کو واپس کروانے کے احکامات جاری ۔قابضین نے سالہا سال سے شہریوں کی زمینو ں پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا تھا ۔
ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی زیر صدارت قائم کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ضلعی انتظامیہ ، پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی ۔ ناجائز قابضین کیخلاف درخواستوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔کمیٹی نے پنڈی بھٹیاں کے علاقہ میں 7سال سے دیور کی جانب سے غیر قانونی قبضہ واگزار کرواکر زمین کا قبضہ خاتون کو دلوانے کا فیصلہ کیا۔ علاوہ ازیں ٹھٹھہ مالیاں کے رہائشی عمر دراز کی درخواست پر بھی اسکی بیوی کی وراثتی زمین واپس دلوانے کے احکامات جاری کیے ۔ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کاکہنا تھا کہ قبضہ مافیا کیخلاف بلا تفریق قانون کے مطابق کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور لوگوں کی جائیدادیں واگزار کر وا کر اصل مالکان کے حوالے کی جار ہی ہیں۔