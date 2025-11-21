صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کی نومنتخب باڈی کی ڈی سی سے ملاقات

  گوجرانوالہ
الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کی نومنتخب باڈی کی ڈی سی سے ملاقات

سیالکوٹ( ڈسٹرکٹ رپورٹر )الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن سیالکوٹ کی نومنتخب باڈی نے سرپرستِ اعلیٰ انور حسین باجوہ کی زیرقیادت ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر سے تعارفی ملاقات کی۔

صدر سخاوت مغل، نائب صدر ندیم شیخ ، جنرل سیکرٹری میاں ندیم، جائنٹ سیکرٹری شہباز باجوہ، فنانس سیکرٹری عمر اکبر شیخ اور انفارمیشن سیکرٹری حضر شیخ نے بھی شرکت کی۔ وفد نے ڈپٹی کمشنر کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔سینئر صحافی و سابق صدر الیکٹرانک میڈیا شہزاد، میاں اشفاق، عرفان گل، عمران صادق، فاروق اعظم، عظیم شہزاد۔ملک اعجاز اسامہ، خالد چیچی، عمران اشرف، جنید خان بابر، عادل گوندل، عابد حسین و دیگر ممبران بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر شہر کے اہم مسائل، صحافتی امور اور اداروں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر گفتگو ہوئی اورباہمی ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار کیاگیا۔

