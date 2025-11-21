صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2منشیات فروش دھرلئے گئے ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد

  • گوجرانوالہ
راہوالی(نمائندہ دنیا )کینٹ پولیس نے دومنشیات فروش قابوکرکے ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد کرلی ۔ڈی ایس پی سرفراز رانجھا اورایس ایچ او کینٹ زبیر سیال کی زیرنگرانی منشیات فروشوں کیخلاف دورانِ کریک ڈاؤن اے ایس نواز ودیگراہلکاروں نے دوران گشت منشیات فروش عبداﷲ ساکن پیروشہید کو فضل سنٹر کے قریب قابو کرلیا اور اسکی جامع تلاشی پر ملنے 1520گرام چرس قبضہ میں لے لی جبکہ اے ایس آئی ارشد ودیگراہلکاروں نے قبرستان کے قریب شرابی ملزم راشد ساکن جمیل پورہ سے ایک لیٹر دیسی شراب پکڑلی ۔

