مفتی جلاالدین ؒ،پیر مظہر قیوم مشہدی ؒ کے عرس کی تقریب
پھالیہ (نامہ نگار)مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی پیر سید جلاالدین شاہ مشہدی ؒبانی درگاہ مقدسہ بھکھی شریف کے چالیسویں سالانہ عرس اور حضرت علامہ پیر سید مظہر قیوم شاہ مشہدی ؒکے سولہویں سالانہ عرس کی تقریب بھکھی شریف میں ہوئی،صدارت درگاہ شریف کے سجادہ نشین شیخ الحدیث علامہ ا ڈاکٹر مفتی پیر سید نوید الحسن شاہ مشہدی سربراہ جماعت جلالیہ و مہتمم دار العلوم جلالیہ چیلیانوالہ نے کی۔
میاں ولید جواد سجادہ نشین شرقپور شریف نے اورعلامہ صاحبزادہ حامد رضا سیالکوٹی سابق وزیر برائے مذہبی امور آزاد کشمیر مہمان خصوصی تھے ۔ مقررین نے ڈاکٹرمفتی پیر سید نوید الحسن مشہدی اور دار العلوم کی خدمات کو سراہا۔ ڈاکٹر مفتی پیر سید نوید الحسن شاہ مشہدی نے اظہار خیال کرتے کہا نوجوانوں کی کردار سازی وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ والدین اساتذہ اور ریاستی ادارے اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو معاشرے میں مثبت تبدیلی جلد ممکن ہے ۔
پروفیسر ڈاکٹر مفتی ظفر اقبال جلالی نے کہا مشائخ بھکھی شریف نے قوم کو علماء و سکالرز فراہم کیے جو دنیا بھر میں خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔تقریب میں مولانا سراج الدین جلالی ، مہتاب جلالی عبدالرزاق جلالی ، افضال بھٹی ایڈووکیٹ جلالی ، سرفراز خان جلالی ھیلاں ، راجہ ایوب ، علماء و مشائخ اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ دار العلوم جلالیہ چیلیانوالہ کے فارغ التحصیل علما ،مفتیا ن اور حفاظ و قراء کی دستار بندی و جبہ پوشی کی گئی۔ ختم کے بعد ملک وملت کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔