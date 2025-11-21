صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زین آرون پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ضلع گوجرانوالہ کے صدر نامزد

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)زین آرون پیپلز یوتھ آرگنائزیشن اقلیتی ونگ ضلع گوجرانوالہ کے صدر نامزد ،پیپلزپارٹی ضلع گوجرانوالہ کے جنرل سیکرٹری ارشاد اللہ سندھو نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ۔

معروف سوشل ورکر سیاسی و سماجی یوتھ رہنما زین آرون پیپلزپارٹی کے پرانے نظریاتی کارکن ہیں انہیں ارشاد اللہ سندھو نے تقریب میں نوٹیفکیشن دیا ۔اس موقع پر امیدوار قومی اسمبلی این اے 78 گوجرانوالہ طارق محمود مغل ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پیپلز لائرز فورم گوجرانوالہ ڈویژن ملک عارف محمود ، حسیب چودھری طیب مغل شعیب ہاشمی تنویر بھی موجود تھے ۔

