صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیکٹریوں کا زہریلا دھواں بیماریاں پھیلانے لگا : عوام کو سانس لینے میں دشواری

  • گوجرانوالہ
فیکٹریوں کا زہریلا دھواں بیماریاں پھیلانے لگا : عوام کو سانس لینے میں دشواری

خشک سالی‘بارش نہ ہونے پر سموگ‘گردوغبار نے صبح اور شام کوبادلوں ‘ اندھیرے کی شکل اختیار کر لی‘محکمہ صحت کا بیماریوں سے بچائوکیلئے آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ اور گردو نوا ح میں خشک سالی جاری، بارش نہ ہونے سے سموگ اور گردوغبار کے طوفان میں اضافہ ،صبح اور شام کے وقت مٹی گردوغبار نے بادلوں ، اندھیرے کی شکل اختیار کر لی ۔ تفصیلات کے مطابق فیکٹریوں کا زہریلا دھواں خطرناک بیماریاں پھیلانے لگا ۔عوام کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا جبکہ محکمہ صحت نے سموگ وائرس سے بچاؤ کیلئے آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کرلیا ۔تعلیمی اداروں سمیت دیگر شعبہ جات کے افرا د کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے گا۔سموگ سے دمہ ،ٹی بی ،نزلہ زکام ،بخار ،کھانسی ،ہارٹ اٹیک ،آنکھوں ،چہرے ہاتھوں پر جلن خارش وغیرہ کی بیماریاں بڑھنے کا خدشہ پیدا ہوگیا ،سموگ وائرس سے بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیاجارہاہے ۔

محکمہ صحت کی جانب سے ماحولیاتی آلودگی اور موسمی تبدیلی کے باعث پھیلنے والے سموگ وائرس سے بچاؤ کیلئے گوجرانوالہ کے تمام تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاترمیں احتیاطی تدابیر سے آگاہی مہم چلائی جائے گی اور موٹر سائیکل چلانے والے شہریوں کو ماسک اورعینک کے ضروری استعمال کی تلقین کی جائیگی  آگاہی سیمینار بھی کرانے کیلئے انتظامات کئے جارہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میٹرک نتائج:ملتان59.44،ڈیرہ،52.21،بہاولپور47.84فیصد امیدوار کامیاب

116نئی بھرتیوں کا فیصلہ ٹیکس،ہدف کا45فیصد حاصل کرلیا:ڈائریکٹر ایکسائز

کچے میں ٹارگٹڈ آپریشن:3ماہ میں18ڈاکو ہلاک،48گرفتار

لودھراں : بائی پاس چوک سمیت6منصوبوں کا افتتاح

زکریا یونیورسٹی بسوں میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی

خصوصی افراد ملکی ترقی میں اہم کردار اداکررہے ، یوسف گیلانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ