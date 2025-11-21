فیکٹریوں کا زہریلا دھواں بیماریاں پھیلانے لگا : عوام کو سانس لینے میں دشواری
خشک سالی‘بارش نہ ہونے پر سموگ‘گردوغبار نے صبح اور شام کوبادلوں ‘ اندھیرے کی شکل اختیار کر لی‘محکمہ صحت کا بیماریوں سے بچائوکیلئے آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ اور گردو نوا ح میں خشک سالی جاری، بارش نہ ہونے سے سموگ اور گردوغبار کے طوفان میں اضافہ ،صبح اور شام کے وقت مٹی گردوغبار نے بادلوں ، اندھیرے کی شکل اختیار کر لی ۔ تفصیلات کے مطابق فیکٹریوں کا زہریلا دھواں خطرناک بیماریاں پھیلانے لگا ۔عوام کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا جبکہ محکمہ صحت نے سموگ وائرس سے بچاؤ کیلئے آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کرلیا ۔تعلیمی اداروں سمیت دیگر شعبہ جات کے افرا د کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے گا۔سموگ سے دمہ ،ٹی بی ،نزلہ زکام ،بخار ،کھانسی ،ہارٹ اٹیک ،آنکھوں ،چہرے ہاتھوں پر جلن خارش وغیرہ کی بیماریاں بڑھنے کا خدشہ پیدا ہوگیا ،سموگ وائرس سے بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیاجارہاہے ۔
محکمہ صحت کی جانب سے ماحولیاتی آلودگی اور موسمی تبدیلی کے باعث پھیلنے والے سموگ وائرس سے بچاؤ کیلئے گوجرانوالہ کے تمام تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاترمیں احتیاطی تدابیر سے آگاہی مہم چلائی جائے گی اور موٹر سائیکل چلانے والے شہریوں کو ماسک اورعینک کے ضروری استعمال کی تلقین کی جائیگی آگاہی سیمینار بھی کرانے کیلئے انتظامات کئے جارہے ہیں۔