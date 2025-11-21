صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک ہزار اینٹ کی قیمت 22 ہزار تک پہنچ گئ تعمیراتی صنعت شدید متاثر ہزاروں مزدور بیروزگار

  • گوجرانوالہ
ایک ہزار اینٹ کی قیمت 22 ہزار تک پہنچ گئ تعمیراتی صنعت شدید متاثر ہزاروں مزدور بیروزگار

پٹرولیم قیمتیں بڑھنے پرضلع سیالکوٹ میں کنسٹرکشن کا کام مفلوج ، مزدور اور بلڈنگ کے شعبہ سے وابستہ افراد بیروزگار ہو کر دو وقت کی روٹی کو ترسنے لگے ،مصنوعی مہنگائی پر سخت کارروائی کامطالبہ

ڈسکہ(نامہ نگار)پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر پنجاب بھر کی طرح ڈسکہ و گردو نواح میں اینٹوں کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ، ایک ہزار اینٹ کی قیمت 22 ہزار روپے تک پہنچ گئی،تعمیراتی صنعت کو شدید دھچکا۔پنجاب بھر کی طرح ضلع سیالکوٹ سمیت چاروں تحصیلوں پسرور، سمبڑیال ،ڈسکہ اور گردونواح میں دو ماہ کے دوران اینٹوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اور ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ، جس سے بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام مفلوج ہو گیا ہے ۔

اول اینٹ کی قیمت میں جو 10 سے 12 ہزار روپے فی ہزار تھی وہ اب 20سے 22ہزار روپے ایک ہزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ دوئم اینٹ (ٹوٹی پھوٹی / ہلکی کوالٹی جو 8سے 10ہزار تھی وہ اب 18سے 20ہزار روپے فی ہزار تک فروخت ہورہی ہے ۔ جس سے ہزاروں مزدور اور بلڈنگ کے شعبہ سے وابستہ افراد بے روزگار ہو کر دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ شہریوں نے کہا ہے کہ اینٹوں کی بے لگام قیمتوں کا بڑھ جانا بلڈنگ کنسٹریشن شعبہ کو متاثر کر رہا ہے ، مصنوعی مہنگائی پیدا کرنیوالوں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میٹرک نتائج:ملتان59.44،ڈیرہ،52.21،بہاولپور47.84فیصد امیدوار کامیاب

116نئی بھرتیوں کا فیصلہ ٹیکس،ہدف کا45فیصد حاصل کرلیا:ڈائریکٹر ایکسائز

کچے میں ٹارگٹڈ آپریشن:3ماہ میں18ڈاکو ہلاک،48گرفتار

لودھراں : بائی پاس چوک سمیت6منصوبوں کا افتتاح

زکریا یونیورسٹی بسوں میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی

خصوصی افراد ملکی ترقی میں اہم کردار اداکررہے ، یوسف گیلانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ