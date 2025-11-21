ایک ہزار اینٹ کی قیمت 22 ہزار تک پہنچ گئ تعمیراتی صنعت شدید متاثر ہزاروں مزدور بیروزگار
پٹرولیم قیمتیں بڑھنے پرضلع سیالکوٹ میں کنسٹرکشن کا کام مفلوج ، مزدور اور بلڈنگ کے شعبہ سے وابستہ افراد بیروزگار ہو کر دو وقت کی روٹی کو ترسنے لگے ،مصنوعی مہنگائی پر سخت کارروائی کامطالبہ
ڈسکہ(نامہ نگار)پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر پنجاب بھر کی طرح ڈسکہ و گردو نواح میں اینٹوں کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ، ایک ہزار اینٹ کی قیمت 22 ہزار روپے تک پہنچ گئی،تعمیراتی صنعت کو شدید دھچکا۔پنجاب بھر کی طرح ضلع سیالکوٹ سمیت چاروں تحصیلوں پسرور، سمبڑیال ،ڈسکہ اور گردونواح میں دو ماہ کے دوران اینٹوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اور ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ، جس سے بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام مفلوج ہو گیا ہے ۔
اول اینٹ کی قیمت میں جو 10 سے 12 ہزار روپے فی ہزار تھی وہ اب 20سے 22ہزار روپے ایک ہزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ دوئم اینٹ (ٹوٹی پھوٹی / ہلکی کوالٹی جو 8سے 10ہزار تھی وہ اب 18سے 20ہزار روپے فی ہزار تک فروخت ہورہی ہے ۔ جس سے ہزاروں مزدور اور بلڈنگ کے شعبہ سے وابستہ افراد بے روزگار ہو کر دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ شہریوں نے کہا ہے کہ اینٹوں کی بے لگام قیمتوں کا بڑھ جانا بلڈنگ کنسٹریشن شعبہ کو متاثر کر رہا ہے ، مصنوعی مہنگائی پیدا کرنیوالوں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ۔