سیالکوٹ :مقدمہ بازی پرفائرنگ سے شہری جاں بحق
عدالت میں صلح کا بیان نہ دینے پر آصف نے حملہ کرکے نعیم کو موت کے گھاٹ اتار ا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مقدمہ بازی کی رنجش پر فائرنگ سے شہری جاں بحق ہو گیا۔تھانہ اگوکی کے علاقہ کوٹلی بھٹہ میں نعیم اپنے ڈیرے پر بھینسوں کا دودھ نکال رہے تھے کہ ملک آصف نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دھاوا بول دیا اور کہا کہ عدالت میں صلح کا بیان دو۔انکار پر ملک آصف نے اپنے ساتھیوں عبدالستار کے ہمراہ پسٹل سے فائرنگ کرکے نعیم کو شدید زخمی کردیا جسے ہسپتال منتقل کیا جارہا تھا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگیا۔ پولیس نے مقتول کی بیوی سویرا نعیم کی درخواست پر ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔