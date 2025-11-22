کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں 5 افراد کو لوٹ لیا گیا
کامونکے (نامہ نگار)ڈکیتی کی وارداتوں میں 5 افراد کو لوٹ لیا گیا۔ محمد نوید سے جی ٹی روڈ چک ہندہ کے قریب دو ڈاکو دو لاکھ 47 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔
کنگر مخدوم والیاں کے محمد ارشد سے فیض آباد کے قریب دو ڈاکو دو ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔دولت پورہ کے محمد امین سے سبزی منڈی کے قریب دو ڈاکو نقدی اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔نیو گھوگا کے محمد زمان سے دو ڈاکوؤں نے موبائل فون چھین لیا۔ دولت پورہ کے نوید شہزادسے چک ہندہ کے قریب دو ڈاکو ہزاروں روپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔