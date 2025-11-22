گجرات:4فوڈ پوائنٹس سیل متعدد کو جرمانے اور وارننگ
گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات کی ٹیم نے حفظانِ صحت کے اصولوں پر عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے مختلف مقامات پر 62 معائنے کیے ۔
کارروائی کے دوران 26 کاروباری مقامات کو بہتری کے نوٹس جاری کیے گئے جبکہ 5 خلاف ورزیوں پر 94 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔انتہائی ناقص صورتحال پر 4 مقامات کو کھانے پینے کی اشیا فراہم کرنے سے روک دیا گیا جن کے تحت متعلقہ یونٹس کو فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کلوگرام زائد المیعاد اور مضر صحت اشیا تلف کی گئیں، جبکہ 4 اشیا کے نمونے تجزیے کے لیے حاصل کیے گئے ۔پنجاب فوڈ اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ شہریوں کو محفوظ، معیاری اور صحت بخش خوراک کی فراہمی کے لیے ایسی کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی اور کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔