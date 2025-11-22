نوشہرہ ورکاں:پولیس کا فلیگ مارچ امن و امان یقینی بنانے کا عزم
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )سی پی او گوجرانوالہ رانا ایاز سلیم کی ہدایت پر تھانہ نوشہرہ ورکاں کی حدود میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے پولیس نے فلیگ مارچ کیا۔
قیادت ایس ایچ او تھانہ نوشہرہ ورکاں انسپکٹر ضیافت علی باٹھ نے کی، فلیگ مارچ میں سب انسپکٹر طاہر سجاد، سب انسپکٹر ذوالفقار علی تارڑ اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر ناہید احمد سمیت دیگر پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ مختلف شاہراہوں اور گنجان آبادی والے علاقوں سے ہوتا ہوا مرکزی بازاروں تک جاری رہا اس موقع پر انسپکٹر ضیافت علی باٹھ نے کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں میں احساسِ تحفظ پیدا کرنا اور جرائم پیشہ عناصر کو واضح پیغام دینا ہے کہ قانون کی رٹ ہر حال میں قائم رہے گی۔