صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:پولیس کا فلیگ مارچ امن و امان یقینی بنانے کا عزم

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:پولیس کا فلیگ مارچ امن و امان یقینی بنانے کا عزم

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )سی پی او گوجرانوالہ رانا ایاز سلیم کی ہدایت پر تھانہ نوشہرہ ورکاں کی حدود میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے پولیس نے فلیگ مارچ کیا۔

 قیادت ایس ایچ او تھانہ نوشہرہ ورکاں انسپکٹر ضیافت علی باٹھ نے کی، فلیگ مارچ میں سب انسپکٹر طاہر سجاد، سب انسپکٹر ذوالفقار علی تارڑ اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر ناہید احمد سمیت دیگر پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ مختلف شاہراہوں اور گنجان آبادی والے علاقوں سے ہوتا ہوا مرکزی بازاروں تک جاری رہا اس موقع پر انسپکٹر ضیافت علی باٹھ نے کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں میں احساسِ تحفظ پیدا کرنا اور جرائم پیشہ عناصر کو واضح پیغام دینا ہے کہ قانون کی رٹ ہر حال میں قائم رہے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن