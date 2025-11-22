راہوالی:ڈاکوئوں نے 2 کریانہ سٹوروں سے رقم لوٹ لی
راہوالی (نامہ نگار)ڈکیتی کی دو وارداتوں میں ایک ڈاکو دو کریانہ سٹوروں سے 75ہزار روپے اور 2 لٹر شہد کی بوتل لے کر فرار ہوگیا۔
اقبال ٹاؤن کے عبدالرحمن، محمد یسین دونوں بھائی گلی نمبر 10پٹری راجباہ پر اپنے کریانہ سٹور پر موجود تھے کہ اچانک بجلی بند ہوگئی، اسی دوران ڈاکو اندر داخل ہوادونوں بھائیوں کو یرغمال بنا کر 45ہزار روپے اور 2لیٹر والی شہد کی بوتل لے کر فرار ہوگیا۔ دوسری واردات میں محلہ سلامت پورہ راہوالی کے حمزہ سرفراز کے کریانہ سٹور سے ڈاکو 30ہزار روپے لوٹ کر فرار ہوگیا ۔