  • گوجرانوالہ
جامعہ گجرات انٹر ڈسپلنری سائنس رینکنگ میں بہترین یو نیورسٹیوں میں شامل

گجرات(سٹی رپورٹر )یونیورسٹی آف گجرات کو ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی سائنس رینکنگ کے مطابق عالمی سطح پر بہترین کارکردگی دکھانے والی دنیا کی ٹاپ 251 سے 300 یونیورسٹیوں کی کیٹیگری میں شامل کرلیا گیا ۔

 یونیورسٹی آف گجرات نے پہلی مرتبہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن (THE) کی انٹر ڈسپلنری سائنس رینکنگ میں حصہ لیا اور 251سے 300 درجہ بندی والی یونیورسٹیوں میں ایک غیر معمولی عالمی مقام حاصل کر لیا۔ دنیا بھر کی کل 1267 یونیورسٹیوں نے درجہ بندی میں حصہ لیاتھا۔ 

 

