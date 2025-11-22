ڈسکہ :جمعہ کو بھی بجلی بندش معمول شہری نماز کی ادائیگی سے محروم
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )گیپکو ڈسکہ سب ڈویژن 2میں ہفتہ میں دودن پرمٹ کے بعد رواں ماہ جمعہ کے روز بھی پرمٹ معمول بن گیا۔
متعدد نمازی جمعہ کی ادائیگی سے محروم ہوگئے ۔ ڈسکہ گیپکو سب ڈویژن 2میں کئی ماہ سے ہفتہ میں دوروز پیر اور جمعرات پرمٹ کے نام پر 6سے 7گھنٹے بجلی بند کی جاتی ہے اور رواں ماہ جمعہ کے روز بھی 7بجے سے 12:30بجے تک بجلی بند کرنا معمول بنالیا جس سے متعددنمازی جمعہ کی ادائیگی سے محروم رہ جاتے ہیں ۔شہریوں نے چیف ایگزیکٹو گیپکو سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔