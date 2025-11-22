پیرا فوس کا شادیوال مارکیٹ میں ناجائز منافع خوروں کو جرمانہ
گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر)ڈی سی گجرات نورالعین کی ہدایت پرسب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر عائشہ حیدر گوندل کے احکامات پرانفورسمنٹ آفیسر فیصل بھٹی نے شادیوال میں مارکیٹ کا دورہ کیا اور ناجائز منافع خوروں اور تجاوزات کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کیا۔
دکانداروں کو وارننگ جاری کی گئی کہ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔پیرا فورس کی ہدایات کے مطابق عوامی سہولت اور ٹریفک روانی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے اور شہر میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جا رہا ہے ۔