صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فوس کا شادیوال مارکیٹ میں ناجائز منافع خوروں کو جرمانہ

  • گوجرانوالہ
پیرا فوس کا شادیوال مارکیٹ میں ناجائز منافع خوروں کو جرمانہ

گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر)ڈی سی گجرات نورالعین کی ہدایت پرسب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر عائشہ حیدر گوندل کے احکامات پرانفورسمنٹ آفیسر فیصل بھٹی نے شادیوال میں مارکیٹ کا دورہ کیا اور ناجائز منافع خوروں اور تجاوزات کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کیا۔

دکانداروں کو وارننگ جاری کی گئی کہ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔پیرا فورس کی ہدایات کے مطابق عوامی سہولت اور ٹریفک روانی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے اور شہر میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن