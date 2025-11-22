صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت قائداعظم ڈویژنل پبلک سکول میں تقریب

  • گوجرانوالہ
پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت قائداعظم ڈویژنل پبلک سکول میں تقریب

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر گوجرانوالہ کے روشن مستقبل اور سرسبز کل کے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ‘‘پلانٹ فار پاکستان’’ مہم کے تحت قائداعظم ڈویژنل پبلک سکول کے سبزہ زار میں تقریب منعقد ہوئی۔

شہر کی انتظامیہ کی جانب سے ماحول دوستی کے اس پیغام کو مزید مضبوط بنانے کیلئے کمشنر سید نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے املتاس کے خوبصورت پودے لگا کر اس قومی مہم میں عملی شرکت کی۔ڈوثرنل فاریسٹ آفیسر نعیم عاشق اور ڈی ایف او ملک محمد عاصم کے علاوہ دیگر افسر بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ 

 

