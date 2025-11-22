صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :مختلف مقامات پر تجاوزات قائم کرنے والے 7د کاندار گرفتار

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ ،ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا نامہ نگار)مختلف مقامات پر تجاوزات قائم کرنے والے 7د کاندار گرفتار کر لئے گئے ۔

سوہاوہ سٹاپ کے قریب محمدیاسین نے فروٹ شارع عام پر لگارکھاتھا،پل نہر پر شاہ نواز نے بریانی کا سٹال ،ثاقب حسین نے چکن شاپ کاسامان ،شان علی نے ملک شاپ کاسامان ، شارع عام پر لگا رکھاتھا،چونگی نمبر 8پر سفیان نے آٹو کاسامان شارع عام پر لگارکھاتھا،سول چوک میں محمدابراہیم نے چپلی کباب کے باہر، عبداﷲ نے پکوڑا شاپ کے باہر سامان لگارکھاتھاسٹی پولیس نے ملزموں کوگرفتار کر کے مقدمات درج کر لئے ۔

 

