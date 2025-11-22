صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پسرور روڈ ڈسکہ چوک میں کھڑے موٹر سائیکل رکشے ٹریفک روانی میں رکاوٹ

  • گوجرانوالہ
پسرور روڈ ڈسکہ چوک میں کھڑے موٹر سائیکل رکشے ٹریفک روانی میں رکاوٹ

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )پسرور روڈ ڈسکہ چوک میں کھڑے موٹر سائیکل رکشے ٹریفک روانی میں رکاوٹ بننے لگے ، گھنٹوں ٹریفک جام رہنے کی وجہ سے طلبا و طالبات اورراہ گیروں کو شدید مشکلات کاسامنا ہے ۔

 رکشہ ڈرائیوروں نے پسرور روڈ ڈسکہ چوک میں قبضہ جمایا ہوا ہے ، رکشوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے د کانداروں کا کاروبار بھی ٹھپ ہوگیا ، ڈسکہ کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیاہے کہ پسرور رو ڈ ڈسکہ چوک کو واگزار کرواجائے تاکہ ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا نہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن