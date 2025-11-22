پسرور روڈ ڈسکہ چوک میں کھڑے موٹر سائیکل رکشے ٹریفک روانی میں رکاوٹ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )پسرور روڈ ڈسکہ چوک میں کھڑے موٹر سائیکل رکشے ٹریفک روانی میں رکاوٹ بننے لگے ، گھنٹوں ٹریفک جام رہنے کی وجہ سے طلبا و طالبات اورراہ گیروں کو شدید مشکلات کاسامنا ہے ۔
رکشہ ڈرائیوروں نے پسرور روڈ ڈسکہ چوک میں قبضہ جمایا ہوا ہے ، رکشوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے د کانداروں کا کاروبار بھی ٹھپ ہوگیا ، ڈسکہ کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیاہے کہ پسرور رو ڈ ڈسکہ چوک کو واگزار کرواجائے تاکہ ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا نہ ہو۔