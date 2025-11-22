نوسر باز خواتین قرعہ اندازی میں انعام کا لالچ دیکر 51 ہزار روپے لے گئیں
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار ) نوسرباز خواتین قرعہ اندازی کے ذریعے موٹر سائیکل انعام نکلنے کا جھانسہ دے کر خاتون سے 51ہزار روپے لے کر رفوچکر ہو گئیں۔
بتایا گیا ہے لدھیوالہ کے محلہ بکھڑیوالی روڈ پر بغیر نمبر کیری ڈبہ میں آنے والی دو نوسرباز خواتین محمد اشرف کے گھر دستک دے کر داخل ہوئیں اور اس کی اہلیہ کو انعامی کوپن میں ایل سی ڈی ، موبائل فون اور موٹرسائیکل سائیکل قرعہ اندازی کے ذریعے انعام نکلنے کا جھانسہ دے کر 51ہزار روپے لے کر رفوچکر ہو گئیں۔