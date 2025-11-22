صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ زراعت کی طرف سے زیادہ گندم اگاؤمہم کے سلسلہ میں پروگرام

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت( توسیع)تحصیل گوجرانوالہ کی طرف سے موضع، مان، تحصیل و ضلع گوجرانوالہ میں زیادہ گندم اگاؤمہم کے سلسلہ میں پروگرام کا انعقاد کیا۔

اس موقع پر محمداعظم مغل پرنسپل ایگریکلچر آفیسر/اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع)گوجرانوالہ نے کہا کہ حکومت کاشتکاروں اور زمینداروں کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ، ملک کو زرعی لحاظ سے خود کفیل بنانے کیلئے اور گندم کی پیداوار میں اضافہ کیلئے کسان وزمیندار محکمہ زراعت توسیع کی ہدایات پر عمل کریں۔ 

 

