محکمہ زراعت کی طرف سے زیادہ گندم اگاؤمہم کے سلسلہ میں پروگرام
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت( توسیع)تحصیل گوجرانوالہ کی طرف سے موضع، مان، تحصیل و ضلع گوجرانوالہ میں زیادہ گندم اگاؤمہم کے سلسلہ میں پروگرام کا انعقاد کیا۔
اس موقع پر محمداعظم مغل پرنسپل ایگریکلچر آفیسر/اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع)گوجرانوالہ نے کہا کہ حکومت کاشتکاروں اور زمینداروں کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ، ملک کو زرعی لحاظ سے خود کفیل بنانے کیلئے اور گندم کی پیداوار میں اضافہ کیلئے کسان وزمیندار محکمہ زراعت توسیع کی ہدایات پر عمل کریں۔