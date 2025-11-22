گجرات:کاشکاروں میں گرین ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے گجرات کادورہ کیا۔اس موقع پروزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت کاشکاروں میں گرین ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم کی گئیں۔
صوبائی وزیر شافع حسین اور اراکین پنجاب اسمبلی سید مدد علی شاہ،چودھری اعجاز رنیہ،چودھری موسیٰ الٰہی،عبداﷲ یوسف اور راجہ اسلم نے 34 کاشتکاروں کو گرین ٹریکٹرز کی چابیاں دیں ۔ مسلم لیگ گجرات سٹی کے صدر علی ابرار جوڑا،ڈائریکٹر زراعت توسیع محکمہ زراعت گجرات ڈویژن ڈاکٹر عرفان اﷲ وڑائچ اور کاشتکار بڑی تعداد میں تقریب میں موجود تھے ۔