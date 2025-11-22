صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:پیرا فورس کی جانب سے مختلف علاقو ںمیں تجاوزات کیخلاف کارروائی

  • گوجرانوالہ
گجرات:پیرا فورس کی جانب سے مختلف علاقو ںمیں تجاوزات کیخلاف کارروائی

گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر) سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی عائشہ حیدر گوندل کی ہدایات پر شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔

مسلم بازار سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں جاری ان انسداد تجاوزات سرگرمیوں کا مقصد شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت فراہم کرنا اور بازاروں کو کشادہ و منظم بنانا ہے ۔ کارروائی کے دوران فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر قائم غیر قانونی تھڑوں اور رکاوٹوں کو ہٹایا گیا جبکہ دکانداروں کو آئندہ تجاوزات سے گریز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن