گجرات:پیرا فورس کی جانب سے مختلف علاقو ںمیں تجاوزات کیخلاف کارروائی
گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر) سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی عائشہ حیدر گوندل کی ہدایات پر شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔
مسلم بازار سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں جاری ان انسداد تجاوزات سرگرمیوں کا مقصد شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت فراہم کرنا اور بازاروں کو کشادہ و منظم بنانا ہے ۔ کارروائی کے دوران فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر قائم غیر قانونی تھڑوں اور رکاوٹوں کو ہٹایا گیا جبکہ دکانداروں کو آئندہ تجاوزات سے گریز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔