لدھیوالہ وڑائچ:استری سے گھر میں آ تشزد گی ، سامان راکھ

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ:استری سے گھر میں آ تشزد گی ، سامان راکھ

لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار ) ابنارمل لڑکے نے استری چلا کر لکڑی کے استری سٹینڈ پر رکھ دی آگ لگنے سے گھر جل کر خاکستر ہو گیا۔

 ریسکیو کے فائر فائٹر نے دو گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ سٹی کے محلہ حسنین سٹی کی رہائشی بیوہ رضیہ بی بی ہمسایوں کے گھر گئی ہوئی تھی اور گھر میں اس کا ابنارمل بیٹا علی رضا اکیلا تھا جس نے استری چلا کر لکڑی کے استری سٹینڈ پر رکھ دی جس سے آگ بھڑک اٹھی آگ نے گھر کو لپیٹ میں لے لیا جس سے گھر کا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ریسکیو 1122 کے فائر فائٹر دو گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔

 

