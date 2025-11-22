صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قرعہ اندازی کے ذریعے کسانوں کو گرین ٹریکٹرز کی فراہمی

  • گوجرانوالہ
قرعہ اندازی کے ذریعے کسانوں کو گرین ٹریکٹرز کی فراہمی

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت (توسیع)گوجرانوالہ کے زیر اہتمام وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی طرف سے صوبہ پنجاب کے اہل کسانوں کو بذریعہ قرعہ اندازی ہائی پاور گرین ٹریکٹرز الاٹ کئے گئے۔

جن میں سے گوجرانوالہ کے 16 کسانوں کو ضلعی انسپکشن کمیٹی کی زیر نگرانی گرین ٹریکٹرز کی فراہمی کیلئے تقریب منعقد کی گئی۔تقریب میں متعلقہ کاشتکاروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اعظم مغل پرنسپل ایگریکلچرآفیسر (توسیع)گوجرانوالہ نے خطاب میں کہا کہ پنجاب کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہمارا کسان ہے اور حکومت کی اولین ترجیح یہی ہے کہ اس کی محنت کو جدید سہولیات، آسان رسائی اور حکومتی سرپرستی فراہم کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن