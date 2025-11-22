قرعہ اندازی کے ذریعے کسانوں کو گرین ٹریکٹرز کی فراہمی
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت (توسیع)گوجرانوالہ کے زیر اہتمام وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی طرف سے صوبہ پنجاب کے اہل کسانوں کو بذریعہ قرعہ اندازی ہائی پاور گرین ٹریکٹرز الاٹ کئے گئے۔
جن میں سے گوجرانوالہ کے 16 کسانوں کو ضلعی انسپکشن کمیٹی کی زیر نگرانی گرین ٹریکٹرز کی فراہمی کیلئے تقریب منعقد کی گئی۔تقریب میں متعلقہ کاشتکاروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اعظم مغل پرنسپل ایگریکلچرآفیسر (توسیع)گوجرانوالہ نے خطاب میں کہا کہ پنجاب کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہمارا کسان ہے اور حکومت کی اولین ترجیح یہی ہے کہ اس کی محنت کو جدید سہولیات، آسان رسائی اور حکومتی سرپرستی فراہم کی جائے ۔