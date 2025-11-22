صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصبہ جوریاں میں بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کیلئے خطرہ

  • گوجرانوالہ
قصبہ جوریاں میں بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کیلئے خطرہ

کئی حادثات ہو چکے ، گیپکو حکام کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر رہے :شاہد ہنجرا

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار)صدر پرائم لائرز فورم ڈی بی اے حافظ آباد، شاہد ہنجرا ایڈووکیٹ نے قصبہ جوریاں میں بجلی کے لٹکتے تاروں کی خطرناک صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تار کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتے ہیں۔ میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 15 ہزار آبادی پر مشتمل قصبہ جوریاں کی ہر گلی اور بازار میں تار نیچے لٹکے ہو ئے ہیں جو شہریوں کی زندگیوں کو مسلسل خطرے میں ڈال ر ہے ہیں۔ ماضی میں کئی حادثات بھی پیش آ چکے ہیں تاہم متعدد بار اطلاع دینے کے باوجود گیپکو حکام کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔شاہد ہنجرا ایڈووکیٹ نے چیف آفیسر ایس ای گوجرانوالہ، ایکسین، ایس ڈی او اور لائن سپرنٹنڈنٹ گیپکوسے ہنگامی بنیادوں پر سروے کروا کر نئے پول اور تاروں کی درست تنصیب کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جان سب سے قیمتی ہے ، لہٰذا اس اہم مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ کسی بڑے سانحے سے قبل حفاظتی اقدامات کیے جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن