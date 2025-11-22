قصبہ جوریاں میں بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کیلئے خطرہ
کئی حادثات ہو چکے ، گیپکو حکام کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر رہے :شاہد ہنجرا
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار)صدر پرائم لائرز فورم ڈی بی اے حافظ آباد، شاہد ہنجرا ایڈووکیٹ نے قصبہ جوریاں میں بجلی کے لٹکتے تاروں کی خطرناک صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تار کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتے ہیں۔ میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 15 ہزار آبادی پر مشتمل قصبہ جوریاں کی ہر گلی اور بازار میں تار نیچے لٹکے ہو ئے ہیں جو شہریوں کی زندگیوں کو مسلسل خطرے میں ڈال ر ہے ہیں۔ ماضی میں کئی حادثات بھی پیش آ چکے ہیں تاہم متعدد بار اطلاع دینے کے باوجود گیپکو حکام کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔شاہد ہنجرا ایڈووکیٹ نے چیف آفیسر ایس ای گوجرانوالہ، ایکسین، ایس ڈی او اور لائن سپرنٹنڈنٹ گیپکوسے ہنگامی بنیادوں پر سروے کروا کر نئے پول اور تاروں کی درست تنصیب کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جان سب سے قیمتی ہے ، لہٰذا اس اہم مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ کسی بڑے سانحے سے قبل حفاظتی اقدامات کیے جا سکیں۔