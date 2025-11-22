ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ گھروں سے کوڑا اٹھانے کے عمل کا جائزہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے گڈ گورننس انیشیٹیوز کے تحت ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے شہر کے مختلف علاقوں کے دورے ، انہوں نے سوئی گیس روڈ۔۔۔
جناح انٹرچینج، پنڈی بائی پاس، لوہیانوالہ، گلشن اقبال پارک اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیلتھ ریفارمز پروگرام کے تحت گوجرانوالہ میڈیکل کالج و ٹیچنگ ہسپتال گوندلانوالہ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گھروں سے کوڑا اٹھانے کے عمل، صفائی سروسز کے معیار کا جائزہ لیا اور ستھرا پنجاب کنٹریکٹر، جی ڈبلیو ایم سی کے متعلقہ افسروں ، فیلڈ ٹیموں کو موثر اور بروقت صفائی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کیں۔