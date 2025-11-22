صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ گھروں سے کوڑا اٹھانے کے عمل کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ گھروں سے کوڑا اٹھانے کے عمل کا جائزہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے گڈ گورننس انیشیٹیوز کے تحت ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے شہر کے مختلف علاقوں کے دورے ، انہوں نے سوئی گیس روڈ۔۔۔

جناح انٹرچینج، پنڈی بائی پاس، لوہیانوالہ، گلشن اقبال پارک اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیلتھ ریفارمز پروگرام کے تحت گوجرانوالہ میڈیکل کالج و ٹیچنگ ہسپتال گوندلانوالہ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گھروں سے کوڑا اٹھانے کے عمل، صفائی سروسز کے معیار کا جائزہ لیا اور ستھرا پنجاب کنٹریکٹر، جی ڈبلیو ایم سی کے متعلقہ افسروں ، فیلڈ ٹیموں کو موثر اور بروقت صفائی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن