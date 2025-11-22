سیالکوٹ :گداگروں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ
خواتین اور بچوں پر مشتمل گروہ گھروں میں چوری،ڈکیتی کی وار داتیں کرنے لگے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ضلع بھرمیں گداگروں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوگیا ۔ گداگر گینگ خواتین چھوٹے بچوں پر مشتمل ہے جو گھروں میں داخل ہو کر ڈکیتی چوری کی وارداتیں بھی کر رہے ہیں جبکہ سڑکوں چوراہوں بازاروں میں بھی گداگر مافیا لوگوں سے زبردستی بھیک مانگ رہا ہے اس کیساتھ ساتھ شہر کے مختلف چوراہوں پر نوجوان لڑکیاں بھی بھیک مانگنے کی آڑ میں جسم فروشی کا مکروہ دھندا بھی کر رہی ہیں پولیس محکمہ سوشل ویلفیئر اور دیگر قانون نافذ کرنیوالے ادارے اس سلسلہ میں مسلسل خاموشی اختیا ر کیے ہوئے ہیں جس پر شہری حلقوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے شہریوں نے بتایا کہ بعض منشیات فروش بھی گداگروں کے ذریعے ڈرگ سپلائی کا مکروہ دھندا بھی کر رہے ہیں ۔ انہوں نے وزیراعلی پنجاب ،چیف سیکرٹری پنجاب ،انسپکٹر جنر ل پولیس پنجا ب سے مطالبہ کیا کہ گداگر مافیا کے گروہ کیخلاف فوری کارروائی کی جائے ۔