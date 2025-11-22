گجرات:ما حولیاتی آ لود گی پر 2 صنعتی یونٹ سیل ، گاڑیوں کو جرمانے
گجرات (نامہ نگار، سٹی رپورٹر ) ماحولیاتی تحفظ کیلئے محکمہ ماحولیات گجرات کی جانب سے مختلف شعبہ جات میں مؤثر کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔
گجرات میں صنعتی یونٹس اور بھٹہ خشت کے خلاف 15 معائنے کیے گئے جن میں سے 5 مقامات پر ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پائی گئی۔ 2 یونٹس کو سیل کر دیا گیا جبکہ 3 کو نوٹس جاری کیے گئے ۔ خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔پولیتھین بیگز کے خلاف کارروائی کے دوران 20 کلوگرام ممنوعہ شاپنگ بیگز ضبط کیے گئے ۔ اس کے علاوہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مشترکہ کارروائی میں 25 گاڑیوں کا معائنہ کیا گیا، جن میں سے 8 گاڑیاں خلاف ورزی کی مرتکب پائی گئیں اور ان پر 16 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔