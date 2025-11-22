صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر سہیل بٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ( ایم ایس )ڈاکٹر سہیل انجم بٹ کو انکے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان سے سردار بیگم ٹیچنگ ہسپتال کا اضافی چارج بھی واپس لے کر انکو فوری طور پر محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کئیر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ۔

دوسری طرف ڈاکٹر علی عمران کو گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ کا میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے جبکہ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عبدالفتاح کو گورنمنٹ سردار بیگم ٹیچنگ ہسپتال کا میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ( ایم ایس ) کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ۔

 

