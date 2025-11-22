جلالپورجٹاں سول ہسپتال کی ناقص کارکردگی ،ڈاکٹر کو شوکاز
اسسٹنٹ کمشنر کا سرپرائز وزٹ ، ناقص صفائی اورادویات کی عدم دستیابی پر ایکشن
گجرات (نامہ نگار )جلالپورجٹاں سول ہسپتال میں ناقص کارکردگی پر اسسٹنٹ کمشنر گجرات کا ڈاکٹر کو شوکاز نوٹس ،تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر گجرات کا سول ہسپتال جلالپور جٹاں میں سرپرائز وزٹ صفائی کی بدترین صورتحال ادویات کی عدم دستیابی اور مریضوں کیساتھ تضحیک آمیز رویہ کی شکایت پر ڈاکٹر احمد کوشو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون نے سول ہسپتال جلالپورجٹاں کا اچانک دورہ کیا اس موقع پر چیف آفیسر بلدیہ مرزا مشرف بیگ اور ایم او آر زاہد عمران دھدرا بھی ہمراہ تھے ،ہسپتال میں زیر علاج مریضوں سے ادویات کے بارے دریافت کرنے پر معلوم ہوا ادویات باہر قائم پرائیویٹ میڈیکل سٹورز سے مہنگے داموں خرید کر مریضوں کو مہیا کی جارہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کے تضحیک آمیز رویہ پر مریضوں اور انکے لواحقین کی جانب سے شکایات کی گئیں جس پر ہسپتال میں ناقص صفائی صورتحال اور ہتک آمیز رویہ کی شکایات پر عبد القدیر زرکون نے ڈیوٹی ڈاکٹر سمیت عملے کیساتھ اظہار برہمی کرتے ہوئے ڈیوٹی ڈاکٹر کو شو کاز نوٹس جاری کر کے انہیں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔