کامونکے :چوری کی وارداتیں ،شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
رسولنگر میں عادل کے گھر سے 10 ہزارروپے ،طلائی زیورات،سلائی مشین چوری

کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ بشارت ٹاؤن کے محمد فیضان عمران کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے چوری کرکے لے گئے ۔تولیکی روڈ کے محمد سلیم کے گھر سے پارچات،برتن وغیرہ چوری ہوگئے ۔محلہ رسولنگر کے عادل کے گھر سے نامعلوم چور دس ہزارروپے ،طلائی زیورات،سلائی مشین و دیگر سامان لے گئے ۔عبداللہ روڈ کے سلامت کے گھر سے چھ ہزارروپے اور موبائل فون چوری ہوگیا۔بھروکی ورکاں کے محمد اسلم کی بجلی کی موٹر چوری کرلی گئی۔موڑ ایمن آباد کے قریب مسعود اسد کی فیکٹری سے بجلی تار و دیگر سامان نامعلوم چور لے گئے ۔کھیالی کے محمد بابر کا رکشہ موڑ ایمن آباد کے سٹیل ملز کے باہر سے چوری ہوگیا۔جبکہ واہنڈو کے عدیل اصغر کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے نامعلوم چور لے گئے ۔ 

 

