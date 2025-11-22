گجرات:جی ٹی روڈ پر میواکی جنگل لگانے کا آغاز
گرین بیلٹ میں املتاس، انار، لوکاٹ، کچنار ،امرود سمیت 15 اقسام پودے
گجرات (نامہ نگار )وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کی زیرِ نگرانی اولڈ جی ٹی روڈ کی گرین بیلٹ میں میاواکی اربن فاریسٹ کا آغاز کر دیا۔گرین بیلٹ میں املتاس، انار، لوکاٹ، کچنار اور امرود سمیت 15 مختلف اقسام کے 700 پودے میاواکی اربن فاریسٹ کلسٹر تکنیک کے تحت لگائے گئے ۔ ڈی سی گجرات کا کہنا تھا کہ سائیں راجہ پھاٹک تا کٹھالہ پھاٹک پوری گرین بیلٹ کو سرسبز بنانے کا آغاز کیا گیا ہے ۔گرین بیلٹ شجرکاری کا سلسلہ ایک ماہ میں مکمل کیا جائیگا۔منصوبے کی دیکھ بھال اور پودوں کی نگہداشت کے لئے محکمہ جنگلات، ضلع کونسل گجرات، میونسپل کارپوریشن گجرات کے افسر وں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ۔