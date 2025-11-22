صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:جی ٹی روڈ پر میواکی جنگل لگانے کا آغاز

  • گوجرانوالہ
گجرات:جی ٹی روڈ پر میواکی جنگل لگانے کا آغاز

گرین بیلٹ میں املتاس، انار، لوکاٹ، کچنار ،امرود سمیت 15 اقسام پودے

گجرات (نامہ نگار )وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کی زیرِ نگرانی اولڈ جی ٹی روڈ کی گرین بیلٹ میں میاواکی اربن فاریسٹ کا آغاز کر دیا۔گرین بیلٹ میں املتاس، انار، لوکاٹ، کچنار اور امرود سمیت 15 مختلف اقسام کے 700 پودے میاواکی اربن فاریسٹ کلسٹر تکنیک کے تحت لگائے گئے ۔ ڈی سی گجرات کا کہنا تھا کہ سائیں راجہ پھاٹک تا کٹھالہ پھاٹک پوری گرین بیلٹ کو سرسبز بنانے کا آغاز کیا گیا ہے ۔گرین بیلٹ شجرکاری کا سلسلہ ایک ماہ میں مکمل کیا جائیگا۔منصوبے کی دیکھ بھال اور پودوں کی نگہداشت کے لئے محکمہ جنگلات، ضلع کونسل گجرات، میونسپل کارپوریشن گجرات کے افسر وں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال:پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے کیلئے ہنگامی اقدامات کا آغاز

شہر اولیاکا میگا صفائی منصوبہ شروع

ملتان میں خواتین کیلئے کامیاب جاب فیئر کا انعقاد

ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی مختلف تھانوں میں کھلی کچہریاں

میپکو ملتان میں سیفٹی سیمینار اور کریش مینٹی نینس چیکنگ

والد کی ڈانٹ پر نوجوان کی خودکشی ،2افراد کا اقدام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن