گجرات:گیس ری فلنگ اور آ ئل ایجنسیوں کیخلاف کاررو ائی
سول ڈیفنس ٹیموں نے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا
گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر) سول ڈیفنس کی غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ اور آئل کاروبار کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب راؤ تسنیم احمد خان اور ڈپٹی کمشنر و کنٹرولر سول ڈیفنس محترمہ نورالعین قریشی کی ہدایات پر سول ڈیفنس انفورسمنٹ ٹیموں نے ضلع بھر میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ۔فیلڈ وزٹ کے دوران سول ڈیفنس ٹیم نے حیات خان ری فلنگ شاپ ہریانوالہ چوک، زاہد بٹ ری فلنگ شاپ سٹاف گلہ، بلال شاہ ری فلنگ شاپ کھٹانہ اڈہ، اور فیصل ری فلنگ شاپ ریلوے روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے ری فلنگ مشینیں، لیڈ اور سلنڈر ضبط کیے ۔ ان کارروائیوں میں سول ڈیفنس قوانین کی خلاف ورزی پر فوری ایکشن لیا گیا۔سول ڈیفنس آفیسر گجرات عاصم ریاض واہلہ نے کہا ہے کہ آئل و گیس کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔