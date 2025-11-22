صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد: گیپکو ملازمین کا جوڈیشل کمپلیکس میں داخلہ بند

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد: گیپکو ملازمین کا جوڈیشل کمپلیکس میں داخلہ بند

گیپکو حکام اور ملازمین کی جانب سے وکلا اور عوام کے ساتھ ناروا سلوک پر فیصلہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیرآباد نے گیپکو ملازمین کے جوڈیشل کمپلیکس میں داخلے پر تا حکمِ ثانی پابندی عائد کر دی ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ فیصلہ وکلا اور سائلین کی جانب سے گیپکو حکام اور ملازمین کی جانب سے وکلا اور عوام کے ساتھ ناروا سلوک کی موصول ہونے والی مختلف شکایات کے بعد کیا گیا ہے ۔ جاری کیے گئے نوٹیفکیشن میں جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیرآباد چودھری مستعصم مالک طور ایڈووکیٹ نے کہا کہ بار ایسوسی ایشن اداروں کے باہمی احترام، عدلیہ کے تقدس اور عوام کے حقوق کے تحفظ کو اولین ترجیح دیتی ہے ۔ ان کے مطابق شکایات موصول ہونے پر بار نے یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ جوڈیشل کمپلیکس میں آنے والے تمام افراد کیلئے بہتر اور پرامن ماحول برقرار رکھا جا سکے ۔نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ بار ایسوسی ایشن تمام اداروں کے ساتھ باہمی تعاون کے اصول پر کاربند ہے تاہم گیپکو حکام اور ملازمین کی جانب سے ناروا سلوک اور بدتہذیبی کسی صورت قابل قبول نہیں ۔

 

