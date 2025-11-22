صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابر علائوالدین کی سی ای او ایجو کیشن کیساتھ میٹنگ

  گوجرانوالہ
بابر علائوالدین کی سی ای او ایجو کیشن کیساتھ میٹنگ

تعلیمی ڈھانچے ، انتظامی امور اور سہولیات کی بہتری سے متعلق نکات پر بات چیت

وزیر آباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیئرپرسن وزیراعلیٰ پنجاب انسپکشن، سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر بابر علاؤالدین کی وزیرآباد آمد ۔ بابر علاؤالدین نے سوہدرہ میں سی ای او ایجوکیشن اختر علی خان اور ڈی ای او اور متعلقہ افسر وں کے ساتھ اہم میٹنگ کی جس میں تعلیمی ڈھانچے ، انتظامی امور اور سہولیات کی بہتری سے متعلق اہم نکات پر بات چیت کی گئی۔اجلاس کے بعد چیئرمین نے سی ای او ایجوکیشن اور ٹیم کے ہمراہ مختلف سرکاری سکولوں کا دورہ کیا۔ کلاس رومز، بنیادی انفراسٹرکچر، اساتذہ کی دستیابی، طلبہ کی حاضری اور مجموعی تعلیمی ماحول کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران متعدد سکولوں میں اضافی کمروں کی تعمیر، ضروری مرمت، فرنیچر کی فراہمی اور جدید طرز کی تعلیمی سہولیات کی بہتری پر گفتگو ہوئی۔بریگیڈیئر بابر علاؤالدین نے کہا کہ تعلیمی ادارے کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہوتے ہیں ،وزیراعلیٰ تعلیمی شعبہ میں انقلاب لانے کیلئے خصوصی دلچسپی لے رہی ہیں۔انہوں نے تمام ڈیپارٹمنٹس کو ہدایت کی کہ وہ نشاندہی شدہ مسائل کو بروقت حل کریں اور بچوں کے لیے ایک محفوظ، فعال اور معیاری تعلیمی ماحول یقینی بنائیں سی ای او ایجوکیشن اختر علی خان نے یقینی دہانی کرائی کہ ان سفارشات پر فوری عمل ہوگا اور اسکولوں میں تعلیمی سہولیات کی بہتری کیلئے تمام ممکنہ اقدامات کئے جائیں گے ۔ 

 

