شمسی انڈر پاس کی تکمیل سے ٹریفک دبائو کم ہوگا :کمشنر

  • گوجرانوالہ
منصوبے میں معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے :دورہ کے دوران گفتگو

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر) شہر میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور شہری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جاری بڑے ترقیاتی منصوبوں میں شمسی انڈر پاس ایک مرکزی اہمیت رکھتا ہے ، شہر کے مرکز سے گزرنے والا یہ راستہ نہ صرف ٹریفک کو رواں بنانے کیلئے ناگزیر ہے بلکہ شہری سہولتوں کے نئے دور کی علامت بھی ہے ۔ اسی تناظر میں کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید نوید حیدر شیرازی نے منصوبے کے مختلف حصوں کا تفصیلی دورہ کیا اور تعمیراتی رفتار، معیار اور حفاظتی انتظامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔دورے کے دوران کمشنر نے تعمیراتی مقام پر موجود انجینئرز، پروجیکٹ ڈائریکٹرز اور متعلقہ محکموں کے افسروں سے بریفنگ لی۔ انہوں نے انڈر پاس کے سٹرکچر، نکاسیِ آب کے نظام، لینننگ، باؤنڈری والز اور سیفٹی بیریئرز پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے ہدایات جاری کیں کہ شہر کے اس اہم منصوبے میں معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے ۔کمشنر نے کہا کہ شمسی انڈر پاس کی بروقت تکمیل نہ صرف شہر کی ٹریفک کا نقشہ بدل دے گی بلکہ شہریوں کے لیے سہولت اور آسانی کے ایک نئے باب کا آغاز کرے گی۔

 

