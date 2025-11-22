صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شفقت محمود دھول پاکستان انویسٹمنٹ فورم جدہ کے دوبارہ صدر منتخب

  • گوجرانوالہ
شفقت محمود دھول پاکستان انویسٹمنٹ فورم جدہ کے دوبارہ صدر منتخب

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر)سعودی عرب کے ممتاز بزنس مین شفقت محمود دھول بھاری اکثریت سے پاکستان انویسٹمنٹ فورم جدہ کے دوبارہ صدر منتخب ہو گئے ۔

 انہوں نے 101 ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مدِ مقابل امیدوار فیصل طاہر صرف 56 ووٹ لے سکے ۔ پاکستان ایمبیسی کے آفیسر نے چیئرمین الیکشن کمیشن کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیں۔ عبدالخالق جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ۔سعودی عرب میں مقیم پاکستانی بزنس کمیونٹی اور کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنا ووٹ کا حق بھرپور طریقے سے ادا کیا۔

