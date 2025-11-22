صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لینڈ سکیپنگ ، بیوٹیفکیشن منصوبے بروقت پر مکمل کرنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
لینڈ سکیپنگ ، بیوٹیفکیشن منصوبے بروقت پر مکمل کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ، پارکس اورگرین بیلٹس پر کاموں کا جائزہ لیا

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)شہر کی خوبصورتی اور ہارٹیکلچر کاموں کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی زیرصدارت ڈی جی پی ایچ اے اور اسسٹنٹ کمشنرز کا اجلاس منعقد ہوا جس میں چندا قلعہ فلائی اوور سمیت شہر میں جاری بیوٹیفکیشن اقدامات، پارکس کی دیکھ بھال، گرین بیلٹس کی تعمیر و نگہداشت اور ہارٹیکلچر سے متعلق کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے اجلاس کے دوران ایم ڈٰی پی ایچ اے گوجرانوالہ نعمان حفیظ اور دیگر کو ہدایت کی کہ لینڈ سکیپنگ اور بیوٹیفکیشن کے تمام منصوبوں کو اعلیٰ معیار کے مطابق اور مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عوامی مقامات، پارکس، گرین بیلٹس کی مناسب دیکھ بھال اور شہر کے خوبصورتی کے منصوبوں کی موثر نگرانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہر کے ماحول اور مجموعی آئوٹ لک میں مزید بہتری آسکے ۔اجلاس میں ایم ڈی پی ایچ اے نعمان حفیظ کلیر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل و ڈائریکٹر پی ایچ اے گوجرانوالہ فیصل سلطان، اسسٹنٹ کمشنرز( سٹی اقرا مبین، صدر فیصل مجید، ہیڈکوارٹرز اسما بتول)سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ ملک سمیت دیگر شریک تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو قریبی رابطہ اور فعال حکمت عملی اپنانے کی ہدایت کی تاکہ ضلعی بیوٹیفکیشن پلان کے مقررہ اہداف بروقت حاصل کئے جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن