سیالکوٹ:پو لیس افسروں کی مہارت میں بہتری کیلئے فائرنگ پریکٹس

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈی پی او فیصل شہزاد کی ہدایت پر سیالکوٹ پولیس کی پیشہ ورانہ مہارتوں میں بہتری اور کسی بھی صورتحال میں پولیس کے بروقت و مؤثر رسپانس کو یقینی بنانے کیلئے فائرنگ رینج پر فائرنگ پریکٹس کا انعقاد کیا گیا۔

 جہاں افسر وں و جوانوں نے مختلف اقسام کے اسلحہ سے عملی مشق کی۔ ڈی پی او فیصل شہزاد نے کہا ہے کہ سیالکوٹ پولیس امن و امان کے قیام اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر دم الرٹ اور تیار ہے فورس کی استعداد کار میں اضافہ اولین ترجیح ہے جس کے لیے تمام ضروری تربیتی اور تکنیکی اقدامات مسلسل جاری ہیں۔

 

