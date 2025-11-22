صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نبی کریم ؐکی حیات مبارکہ پوری کائنات کیلئے رہنمائی ہے :مقررین

  • گوجرانوالہ
نبی کریم ؐکی حیات مبارکہ پوری کائنات کیلئے رہنمائی ہے :مقررین

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)نبی کریم ؐکی حیات مبارکہ پوری کائنات کیلئے رہنمائی کا درجہ رکھتی ہے آپ ؐکی اتباع اور اطاعت فرماں برداری ہماری کامیابی کی ضامن ہے۔

 مسلمانوں کو دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام پانے کے لئے دین اسلام اور آپ ؐکی سیرت کو اپنانا ہو گا۔ان خیالات کا اظہار قاضی مطیع اللہ سعیدی نے جامع مسجد امیر حمزہ میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر قاری احسن ماجدی،شیخ بلال احمد،محمد قاسم مہر،عامر مشتاق چوہدری،شیخ مرسلین، طارق جاوید ملک،احمد سعید اللہ والے ،کاشف محمود خان،انصر انصاف والے ودیگر نے بھی خطاب کیا۔انہوں نے کہا کہ آپ ؐکی زندگی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لئے مشعل راہ ہیں ۔

 

